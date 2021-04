Stasera Canzoni Segrete | ospiti e anticipazioni 20 aprile 2021

(Di martedì 20 aprile 2021) Canzone segreta è lo show in ondain tv martedì 20in prima serata su Rai 1. Si tratta di cinque serate evento condotte da Serena Rossi. Scopridella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Ultimo appuntamento con Canzone Segreta, lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi con una puntata speciale dal titolo. Protagonisti della serata Adriano Panatta, Max Giusti e Cristina Parodi, mentre in questo gran finale rivivranno potentissime anche le più riuscite sorprese musicali della prima stagione: a Mika, Franca Leosini, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Carolyn Smith.aprirà il sipario su uno show emotainment che ...

Una finale veramente speciale per il programma Canzone Segreta in onda martedì 20 aprile su Rai 1 alle ore 21.25. L'ultimo appuntamento sarà condotto come di consueto da Serena Rossi e potremo vedere ...