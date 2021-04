Spostamenti tra regioni, autocertificazione per zone rosse e arancioni (Di martedì 20 aprile 2021) Dal 26 aprile per Spostamenti tra regioni rosse o arancioni basterà l’autocertificazione con cui si attesterà di aver avuto il vaccino, essere guariti dal Covid o aver fatto un tampone nelle 48 ore precedenti al viaggio. I governatori delle regioni chiedono anche di spostare il coprifuoco alle 23 Gli Spostamenti tra regioni e l’autocertificazione Spostamenti tra regioni, fonte viagginews.comNon c’è abbastanza tempo per preparare una tessera magnetica ad hoc e bisogna favorire anche il turismo per la ripresa economica. Ecco perchè dal 26 aprile per lo spostamento tra regioni rosse ed arancioni anche per semplici motivi di turismo basterà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Dal 26 aprile pertrabasterà l’con cui si attesterà di aver avuto il vaccino, essere guariti dal Covid o aver fatto un tampone nelle 48 ore precedenti al viaggio. I governatori dellechiedono anche di spostare il coprifuoco alle 23 Glitrae l’tra, fonte viagginews.comNon c’è abbastanza tempo per preparare una tessera magnetica ad hoc e bisogna favorire anche il turismo per la ripresa economica. Ecco perchè dal 26 aprile per lo spostamento traedanche per semplici motivi di turismo basterà ...

