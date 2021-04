Scuole, Giannelli (Associazione Presidi): “Impossibile il distanziamento con le aule e il numero di studenti per classe” (Di martedì 20 aprile 2021) Antonello Giannelli (Associazione Presidi) è intervenuto a Radio CRC esprimendo le sue perplessità sulla riapertura delle Scuole. “Non abbiamo una posizione aperturista o di chiusura. Non abbiamo una posizione a priori, facciamo presente che ci sono problemi di sostanza”. Lo ha detto il Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Leggi su 2anews (Di martedì 20 aprile 2021) Antonello) è intervenuto a Radio CRC esprimendo le sue perplessità sulla riapertura delle. “Non abbiamo una posizione aperturista o di chiusura. Non abbiamo una posizione a priori, facciamo presente che ci sono problemi di sostanza”. Lo ha detto il Presidente dell’NazionaleAntonellointervenendo nella trasmissione Barba&Capelli condotta da

