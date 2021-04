Pass verde dura 6 mesi, carcere per chi falsifica. Serve per spostarsi tra regioni (Di martedì 20 aprile 2021) Si chiama ufficialmente "certificazione verde" e sarà il Pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso . Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Si chiama ufficialmente "certificazione" e sarà ilper potersi spostare tradi colore diverso . Avrà unata di seiper i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si ...

Advertising

Ciccio_1976_Doc : @Tradecon1 @poliziadistato @_Carabinieri_ @NicolaPorro La domanda sorge spontanea no ? Avranno ordini dall'ALTO , a… - gimmiiiiiiii : RT @AndreaV57418712: Guai a muoversi tra regioni e comuni, si all’occupazione di case altrui, non serve neanche il pass verde basta una cat… - Luna61710831 : RT @Dustycrophoppe5: @borghi_claudio @Mile67204548 @Marko_Morandi Che non esistono (le regioni gialle!). Dai su, è una puttanata il pass. È… - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Pass verde per spostarsi, la misura nella bozza del nuovo dl covid - 2tredici : Una porcheria che calpesta la Costituzione. Prenderemo nota di chi in Parlamento la voterà e ce ne ricorderemo alle… -