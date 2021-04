Omicidio George Floyd, verdetto durissimo: l’ex poliziotto condannato per tutte le accuse (Di martedì 20 aprile 2021) l’ex poliziotto Derek Chauvin è stato ritenuto colpevole per tutti i tre capi d’accusa per cui era imputato per la morte di George Floyd: Omicidio colposo, Omicidio di secondo grado preterintenzionale e Omicidio di terzo grado. Il verdetto della giuria, metà bianca metà afroamericana, arriva dopo due giorni di camera di consiglio, mentre da ore, in tutto il Paese, migliaia di persone con i cartelli del movimento Black lives matter si sono radunate in attesa di reagire alla sentenza del tribunale di Minneapolis. Una preoccupazione che ha spinto diversi governatori a schierare la Guardia nazionale in diverse città, temendo scontri e rivolte a livello nazionale se la sentenza non fosse stata considerata esemplare. Timori scemati con l’arrivo del ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021)Derek Chauvin è stato ritenuto colpevole per tutti i tre capi d’accusa per cui era imputato per la morte dicolposo,di secondo grado preterintenzionale edi terzo grado. Ildella giuria, metà bianca metà afroamericana, arriva dopo due giorni di camera di consiglio, mentre da ore, in tutto il Paese, migliaia di persone con i cartelli del movimento Black lives matter si sono radunate in attesa di reagire alla sentenza del tribunale di Minneapolis. Una preoccupazione che ha spinto diversi governatori a schierare la Guardia nazionale in diverse città, temendo scontri e rivolte a livello nazionale se la sentenza non fosse stata considerata esemplare. Timori scemati con l’arrivo del ...

