Nintendo Switch: l'update 12.0.1 migliora la stabilità e aggiorna il bluetooth – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 20 aprile 2021) Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 12.0.1 per Nintendo Switch, un update che migliora la stabilità del sistema e rinnova i file di gestione del modulo bluetooth.. Dopo aver pubblicato la versione 12 del sistema operativo di Nintendo Switch, la grande N ha nuovamente bisogno di dare un po' di stabilità al suo sistema. Per questo motivo ha pubblicato a stretto giro di posta l'aggiornamento 12.0.1 per Nintendo Switch, un update che, manco a dirlo, ufficialmente migliora solo la stabilità del sistema. In realtà i classici dataminer un po' impiccioni hanno scoperto che questo update rinnova i file di gestione del modulo bluetooth.

