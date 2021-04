Monopattini elettrici | verso le nuove regole | casco obbligatorio e divieto per i minori

(Di martedì 20 aprile 2021) Una riforma del codice della strada potrebbe presto introdurreper i, mezzi sempre più diffusi in Italia ma la cui circolazione non è ancora del tutto regolata. Le novità dovrebbero arrivare con il disegno di legge (Ddl C 2675) il cui esame è iniziato in commissione Trasporti alla Camera giovedì 15 aprile, dopo che al Senato era stato appena presentato un ulteriore disegno (S 2140). Secondo quanto riporta oggi un articolo del Sole 24 Ore, le principali novità per isarebbero ildella guida per i minorenni, l’obbligo di indossare ile il giubbotto catarifrangente, ma anche ildi circolazione dopo il tramonto. Il limite di velocità, già previsto, dovrebbe ...

sotto la lente del parlamento, alla luce del boom di popolarità questo mezzo di trasporto esploso con la pandemia e gli incentivi per l'acquisto del " Bonus Mobilità " ormai ......tali da rendere necessaria una Riforma del Codice della strada per disciplinare l'utilizzo del monopattino e di tutti quei nuovi micro - mezziche circolano sulle nostre strade.:...Per rispettare l’ambiente e vivere in modo green, ecco tutti i prodotti ricondizionati a prezzi scontati Le nostre abitudini giornaliere incidono sull’ambiente nel quale viviamo, non sprecare l’acqua, ...In vista regole più severe: casco, giubbotto catarifrangente, circolazione solo di giorno e in "zone 30" e confisca per chi trasgredisce. Lo prevede un ddl alla Camera ...