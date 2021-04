Milano, a 15 anni cade dalla bici facendo fuoripista, è grave. Il presidente di Parco Nord: 'Questi sentieri non ci devono essere' (Di martedì 20 aprile 2021) ... perché oltre a devastare i parchi mettono in pericolo sé e tutti coloro che frequentano i polmoni verdi', dicono i comitati cittadini che sulle pagine di Leggo avevano denunciato le scorribande dei ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) ... perché oltre a devastare i parchi mettono in pericolo sé e tutti coloro che frequentano i polmoni verdi', dicono i comitati cittadini che sulle pagine di Leggo avevano denunciato le scorribande dei ...

Advertising

CottarelliCPI : Al tribunale del lavoro di Milano la durata media dei processi è scesa in pochi anni da 12 a 4 mesi. Senza aiuti o… - matteosalvinimi : MIND, area Expo, lavori in corso: entro pochi anni accoglierà 20.000 studenti di facoltà scientifiche della Statale… - borghi_claudio : Il bellissimo palazzo razionalista di Piazza Santa Maria Beltrade a Milano. Architetto Piero Portaluppi. Audace per… - CristinaSilvi3 : Due anni fa ero già in viaggio per Milano .....per Assago??. È stato bellissimo uno di quei concerti che difficilmen… - TheYorrick : @btc_roby @Sandro61079482 @grekodandies @LucaMarelli72 @FBiasin E guarda nel basket. Milano non vince tutti gli anni. -