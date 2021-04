Libri: al via ‘Lettura Day’, dal 23 aprile ogni giovedì fino a settembre (2) (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Il claim scelto è ‘Leggiamo insieme’, il giovedì e la data di partenza è significativa: il 23 aprile infatti è la Giornata Mondiale del Libro. Per festeggiarla e salutare l’avvio di Lettura Day si terrà una grande festa digitale, a partire dalle ore 17, con collegamenti con interventi e da varie località: letture classiche, pop, in studio e su strada: da Santa Maria del Mar a Barcellona a Santa Croce a Firenze, dagli studi di registrazione alle librerie di Roma e Torino. Rivivranno le parole di Dante Alighieri e Jack London attraverso la lettura delle loro opere e ci saranno Alessandro Barbero, Marco Ardemagni e Pino Insegno. Atteso anche il tappeto rosso degli Oscar del libro ideato dalle Librerie di Roma, che sarà assegnato nel corso dell’apertura di Lettura Day.Una particolare attenzione sarà dedicata a Dante, in occasione del suo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Il claim scelto è ‘Leggiamo insieme’, ile la data di partenza è significativa: il 23infatti è la Giornata Mondiale del Libro. Per festeggiarla e salutare l’avvio di Lettura Day si terrà una grande festa digitale, a partire dalle ore 17, con collegamenti con interventi e da varie località: letture classiche, pop, in studio e su strada: da Santa Maria del Mar a Barcellona a Santa Croce a Firenze, dagli studi di registrazione alle librerie di Roma e Torino. Rivivranno le parole di Dante Alighieri e Jack London attraverso la lettura delle loro opere e ci saranno Alessandro Barbero, Marco Ardemagni e Pino Insegno. Atteso anche il tappeto rosso degli Oscar del libro ideato dalle Librerie di Roma, che sarà assegnato nel corso dell’apertura di Lettura Day.Una particolare attenzione sarà dedicata a Dante, in occasione del suo ...

Advertising

TV7Benevento : Libri: al via 'Lettura Day', dal 23 aprile ogni giovedì fino a settembre (3)... - TV7Benevento : Libri: al via 'Lettura Day', dal 23 aprile ogni giovedì fino a settembre (2)... - TV7Benevento : Libri: al via 'Lettura Day', dal 23 aprile ogni giovedì fino a settembre... - SignorAldo : RT @lucarallo: Gli adolescenti non leggono, preferiscono messaggi e social Uno studio universitario ha fornito risultati allarmanti, ma pr… - mewmewtokyo : amo i libri Intervista a Marco Ligabue a cura di Angelica e Lorenzo -