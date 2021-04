Lavoro | Draghi non chiude a proroga stop licenziamenti Sindacati in pressing su Pd e M5s

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Draghi non cambia linea sullo stop ai licenziamenti. Ma i sindacati non dermordono e vanno in pressing sull’ala sinistra della maggioranza. Pur convocato sul Recovery Plan, l’incontro di questa mattina a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i segretari delle associazioni confederali Pierpaolo Bombardieri, Luigi Sbarra e Maurizio Landini non poteva non affrontare anche il tema dello stop ai licenziamenti. Proprio Landini due settimane fa aveva chiesto di prorogare lo stop fino al 31 ottobre per tutti. Ma Draghi in conferenza stampa era stato netto: restano le norme previste dal decreto sostegni. E quindi fino al 30 giugno e fino al 31 ottobre, a seconda del settore di utilizzo della cassa Covid-19 in attesa del riordino della Cig e di veri servizi per il lavoro. In particolare è prevista una proroga fino al 31 ottobre 2021 per le piccole imprese terziarie.