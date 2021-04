L’agente fa sesso in carcere con un detenuto, incastrata da un tatuaggio molto particolare (Di martedì 20 aprile 2021) Da agente di polizia penitenziaria, aveva iniziato una relazione clandestina con un detenuto, ma è stata tradita da un tatuaggio molto particolare. Una storia da film, ma assolutamente vera, quella che ha coinvolto una giovane funzionaria che ha finito per innamorarsi di uno degli uomini su cui avrebbe dovuto vigilare. Scarlett Aldrich, 22enne agente di polizia penitenziaria, nel 2019 aveva preso servizio nel carcere di massima sicurezza HMP Full Sutton, nei pressi di York, nel Regno Unito. Qui la giovane aveva iniziato una relazione con un detenuto, condannato per rapina a mano armata, identificato solo col nome di Jones. Come riporta Metro.co.uk, la donna era stata vista per la prima volta con il detenuto durante uno dei laboratori organizzati all’interno del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 aprile 2021) Da agente di polizia penitenziaria, aveva iniziato una relazione clandestina con un, ma è stata tradita da un. Una storia da film, ma assolutamente vera, quella che ha coinvolto una giovane funzionaria che ha finito per innamorarsi di uno degli uomini su cui avrebbe dovuto vigilare. Scarlett Aldrich, 22enne agente di polizia penitenziaria, nel 2019 aveva preso servizio neldi massima sicurezza HMP Full Sutton, nei pressi di York, nel Regno Unito. Qui la giovane aveva iniziato una relazione con un, condannato per rapina a mano armata, identificato solo col nome di Jones. Come riporta Metro.co.uk, la donna era stata vista per la prima volta con ildurante uno dei laboratori organizzati all’interno del ...

