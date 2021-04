Inchiesta Covid, Guerra informò Speranza del report poi rimosso (Di martedì 20 aprile 2021) Una mail inviata lo scorso 14 maggio al ministro della Salute Roberto Speranza da Ranieri Guerra, il direttore vicario dell’Oms indagato dalla procura di Bergamo per aver reso false dichiarazioni ai pm, è stata mostrata nella puntata di report ieri sera su Rai3. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 aprile 2021) Una mail inviata lo scorso 14 maggio al ministro della Salute Robertoda Ranieri, il direttore vicario dell’Oms indagato dalla procura di Bergamo per aver reso false dichiarazioni ai pm, è stata mostrata nella puntata diieri sera su Rai3.

Advertising

repubblica : L'inchiesta sui numeri del Covid in Sicilia, il gip di Palermo: 'Falsità dei dati, punta di un iceberg' - ItaliaViva : Da tempo abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia perché crediamo che le famiglie… - LeoFiorino : RT @camuso_angela: MORTI DI COVID PERCHE’ CURATI TARDI. LA VERGOGNA ITALIANA CONTINUA. Guarda la seconda parte dell’inchiesta di Angela Cam… - spettatore_lo : RT @LaVeritaWeb: Nessuna risposta alla rogatoria dell'8 marzo dell'inchiesta sulla mancanza di un piano anti Covid. «Testimoni invitati a n… - RobertoSerpieri : RT @danielamazza2: Certo, se parte la commissione d’inchiesta, non vorrei essere nei panni di chi ha bloccato il paese per due mesi con una… -