Grillo | Myrta Merlino | “Caro Beppe oggi il vaffa lo dico io a te”

(Di martedì 20 aprile 2021)interviene sul video diffuso ieri daper difendere il figlio indagato per stupro. “parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefici, calpesta anni di battaglie per le donne. Il video lascia sgomenti”, scrive la conduttrice tv su Twitter. “La giustizia – si legge ancora – farà il suo corso, maloio a te. Da donna e da madre”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Silenzio imbarazzante di Myrta Merlino e Laura Boldrini per la ragazza vittima di violenza sessuale da parte del fi…

Maria Giovanna Maglie si spende in una cupa profezia sul governo Draghi in diretta daMerlino a L'aria che tira su La7. La giornalista parte da una analisi della attuale situazione ...Beppe...Merlino e Dino Giarrusso protagonisti di un duro botta e risposta. Terreno di scontro L'Aria ... Qui la conduttrice non ha potuto fare a meno di ricordare il vertice indetto da Beppenella ...Pioggia di attacchi sul victim blaming, la colpevolizzazione della vittima, per cui molte donne non denunciano la violenza ...Myrta Merlino interviene sul video diffuso ieri da Beppe Grillo per difendere il figlio indagato per stupro. "Grillo parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gio ...