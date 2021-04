Grande festa ad Amici 20 per il disco di platino di Sangiovanni

(Di martedì 20 aprile 2021) Una delle puntate del day time di20 che il pubblico ha apprezzato di più in questa stagione! Il motivo? Laper il successo strepitoso diche a soli 18 anni si porta a casa ildigrazie al suo singolo Lady. Numeri record per il cantante del team di Rudy Zerbi che sin dal primo giorno nella scuola ha lasciato il segno. E il suo brano, Lady, è in vetta alla classifiche da mesi, fino a ricevere l’importante attestazione deldi, che significa oltre 50 mila copie vendute. Al momento, stando agli ultimi dati, il brano Lady è stato “streammato” su Spotify oltre 20 milioni di volte, numeri davvero pazzeschi. Mai nessuno prima ad, con un suo inedito aveva raggiunto queste vette! E ...

anche a Sociville (SI) per i 50mila euro vinti con una giocata frequente da 3 euro. LE QUOTE ...protagonista è ovviamente il 'calcio', numero 1, mentre il 'tifoso', numero 66, al momento è ...