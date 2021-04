Gabriel Garko: la verità sull’Ares e il coming out «Mi davano della mignotta» (Di martedì 20 aprile 2021) Gabriel Garko torna a parlare dell’Ares Gate e del difficile percorso verso il coming Out, in una lunga intervista a Chi. Scopriamo cosa ha rivelato l’attore… Leggi anche: Ares Gate, gli strani incidenti di Garko e Morra: hanno tentato di ucciderli? FOTO Gabriel Garko sull’Ares Gate «Basta bugie» Gabriel Garko, in una lunga intervista a Chi, ha parlato del complicato periodo che sta attraversando, dopo le varie vicende legate all’ Ares Gate e al coming out vissuto in diretta al Gf VIP 5: Ci riempite le pagine dei giornali con il mio nome, non è facile sopportare questa gogna mediatica. Ora vi racconto tutta la mia verità. Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)torna a parlare dell’Ares Gate e del difficile percorso verso ilOut, in una lunga intervista a Chi. Scopriamo cosa ha rivelato l’attore… Leggi anche: Ares Gate, gli strani incidenti die Morra: hanno tentato di ucciderli? FOTOGate «Basta bugie», in una lunga intervista a Chi, ha parlato del complicato periodo che sta attraversando, dopo le varie vicende legate all’ Ares Gate e alout vissuto in diretta al Gf VIP 5: Ci riempite le pagine dei giornali con il mio nome, non è facile sopportare questa gogna mediatica. Ora vi racconto tutta la mia. Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che ...

