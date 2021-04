Franceschini | Regione Lazio efficiente | hub a Cinecittà ottima cosa

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Cinecitta’ non e’ un luogo importante solo per il passato, ma anche per il presente e il futuro del cinema italiano. Per questo e’ importante che questo hub vaccinale sia qui e che si siano scelti luoghi legati alla storia della citta’. Testimonio, avendo fatto il vaccino anche io in un centro della, l’efficienza sia nella fase della prenotazione online che della inocune del vaccino”. Cosi’ il ministro della Cultura, Dario, in occasione dell’inaugurazione del centro vaccinale negli studios di Cinecitta’.