Draghi | “Prepariamoci meglio al futuro | non sappiamo quando sarà la prossima pandemia”

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – In vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen introducono i lavori del webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile.

Advertising

ZenatiDavide : Draghi, prepariamoci al futuro. Non sappiamo quanto durerà pandemia: “Il nostro lavoro deve iniziare ora, poiche’ n… - Caffe_Graziella : RT @Mirandola59: Prepariamoci al #Disastro più totale...vogliamo darci appuntamento ai primi fi giugno? #IlgovernodeiPeggiori #Salvini #Caz… - cocchi2a : RT @Mirandola59: Prepariamoci al #Disastro più totale...vogliamo darci appuntamento ai primi fi giugno? #IlgovernodeiPeggiori #Salvini #Caz… - M5SGiorgio : RT @Mirandola59: Prepariamoci al #Disastro più totale...vogliamo darci appuntamento ai primi fi giugno? #IlgovernodeiPeggiori #Salvini #Caz… - gjscco : RT @Mirandola59: Prepariamoci al #Disastro più totale...vogliamo darci appuntamento ai primi fi giugno? #IlgovernodeiPeggiori #Salvini #Caz… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Prepariamoci

Dire

...nazionali' La vicenda della Superlega ha visto scendere in campo anche il Premier Marioa ... Se queste sono le premesse,ad una lunga battaglia. Massimo De Marzi Ricevi le nostre ...Ora,a sei giorni di attesa stringente: il 22 aprile si riunisce il Consiglio ... Comunque sia e vada, Marioha prefigurato un futuro prossimo che ha soltanto due epiloghi: o lacrime ...Draghi ha prefigurato un futuro che ha soltanto due epiloghi: o lacrime e sangue con un Governo sostenuto giocoforza da tutti o ristrutturazione forzata ...Roma, 14 apr. Il Pd indica il processo delle primarie e per quanto riguarda Roma dobbiamo prendere atto della inamovibilità della Raggi e prepararci quindi a una competizione non distruttiva perchè po ...