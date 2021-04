Crisanti | «Le riaperture? Ogni volta gli stessi errori La mia ricetta per uscire dall’emergenza in 8 mesi» – L’intervista

(Di martedì 20 aprile 2021) «gli. Non si impara mai. È incredibile». Il professor Andrea, direttore di Microbiologia e virologia dell’Università di Padova, boccia su tutta la linea le «ragionate a partire dal 26 aprile», annunciate dal presidente Draghi lo scorso venerdì. Il problema, secondo, sta proprio in quell’aggettivo: «ragionato». «”Ragionato” non è un termine scientifico – spiega a Open -. Il rischio può essere calcolato, valutato o interpretato, semmai». E aggiunge: «Se si tratta di un rischio calcolato, quanti casi e quanti morti sono stati messi in conto? Se hanno fatto questo calcolo sarebbe meglio ci venisse detto, perché sapremmo cosa rischia l’Italia». Una nodo apparentemente lessicale ma che, a detta del professore di Padova, ...

Non meno caustico Andrea, direttore di microbiologia e virologia all'Università di Padova: 'Con una situazione di contagio elevato, pensare allevuol dire che tra un mese avremo ...... è anche Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova. Ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital ha detto chiaramente che lesaranno "...Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’Universita’ di Padova, sulle riaperture: "Non ci sono i numeri per riaprire ristoranti, palestre e cinema. I dati che abbiamo non giustificano queste d ...Per CRISANTI non raggiungeremo l'IMMUNITA' di GREGGE"L'immunità di gregge non credo che la raggiungeremo, perché senza vaccinare le fasce d'età tra 1 e 18 anni l'immunità di gregge non si raggiunge. G ...