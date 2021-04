Covid | Salvini | “Coprifuoco alle 23 | Speranza? Non ci sono numeri per sfiducia”

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI: CADANO ORA TABÙ COPRIFUOCO E ATTIVITÀ AL CHIUSO - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Attesa per la riunione del Cts, il governo vara le riaperture. Salvini chiede lo spostamento del copr… - CarloneDaniela : RT @stax7580: Con il #COVID19 l'#inps ha rispiarmato 12 miliardi. #Draghi: 'Possiamo fare meglio ' #19aprile #Covid #governodeimigliori #l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

: 'proporremo il coprifuoco alle 23; sulle riaperture siamo a metà dell'opera, limitarle ... Leggi notizie correlate ?, anno di passione per sport e palestre: "Riaprire presto" ?: in ...e ha aggiunto: "Non è una richiesta die della Lega, ma è fondata sui dati scientifici in miglioramento e sul buon senso. Lo stesso ministro Speranza, da questo punto di vista, qualche ...La Lega presentera' la proposta di rinviare il coprifuoco alle 23, gia' dal 26 aprile,al prossimo Consiglio dei ministri? "Sicuramente, lo chiedono gran parte delle regioni e dei sindaci a prescindere ...ROME, APR 20 - The government is set to hold a fresh meeting with Italy's regions on Tuesday on easing COVID restrictions and 'reopening' the country starting on April 26. The meeting will be preceded ...