Covid e rischi riaperture, Crisanti fa l'esempio Cile: «Devastati da ondata piena di varianti» (Di martedì 20 aprile 2021) 26 aprile, giorno di riaperture. Quantomeno all'aperto e in zona gialla, come ad esempio nel caso della ristorazione. Uno scenario che non convince il professor Andrea Crisanti. Il docente di Microbiologia dell'Università di Padova, intervenendo ai microfoni de L'aria che tira su La 7, ha espresso ancora una volta le sue riserve rispetto alla direzione intrapresa dal governo. Covid, Crisanti dice la sua sulle riaperture «Io - ha dichiarato - penso che non ci sono i numeri per riaprire in sicurezza senza far ripartire la trasmissione». Oltre alla situazione attuale a livello epidemiologico, ciò che genera perplessità in Crisanti è la necessità di evitare che si sviluppino situazioni come quelle che si sono verificate ad altre latitudini.

Ultime Notizie dalla rete : Covid rischi Coldiretti, la riapertura dei ristoranti è un evento atteso da 1 italiano su 3 In una lettera ai primi cittadini le associazioni hanno sottolineato i gravi rischi per la ... Alla luce dell'emergenza Covid - 19, a metà marzo scorso la giunta comunale del sindaco Luigi Pignoccaaveva ...

'Addio Covid fra due anni'. La previsione del virologo A fare il pronostico sulla conclusione della pandemia di Covid - 19 è Fabrizio Pregliasco , ... Rischi Il virologo spiega che 'potrebbe esserci un rigurgito in salita nel numero dei casi. In Sardegna ...

L’USURA CRESCE ALL’OMBRA DEL COVID Ottava edizione della giornata della legalità di Confcommercio. Per un imprenditore su quattro nell’ultimo anno il fenomeno è peggiorato. Quarantamila imprese a rischio chiusura. Sangalli: “Bisogna r ...

BRASILE | Porta (Pd): “Covid galoppa, governo italiano tuteli i nostri connazionali” “Le nostre strutture consolari e tutto il personale che vi lavora vanno protette e tutelate, tenendo in considerazione accanto alla dovuta continuità ...

