Cos'è la moda sostenibile? Una spiegazione facile (Di martedì 20 aprile 2021) Oggi tutti parlano di sostenibilità e sta diventando sempre più difficile capirci qualcosa. Con questo post cercherò di spiegarvi in modo facile Cos'è la moda etica e sostenibile. Cos'è la moda sostenibile: perché è importante saperlo In tantissimi lo ignorano del tutto, ma la moda, per via di tutto il suo indotto e dello smaltimento dei capi a fine vita, è la seconda industria più inquinante del pianeta dopo quella del petrolio. L'avreste mai detto? Quando l'ho scoperto dopo aver visto il docufilm "The true cost" (che vi consiglio caldamente di guardare) sono rimasta sconcertata: per una che è cresciuta in mezzo a vestiti e tessuti, scoprire che quello che ci mettiamo addosso senza nemmeno farci caso cela dei risvolti così drammatici è spiazzante.

