Corte dei conti approva realazione su gestione 2019 di AMCO (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – È stata approvata dalla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, la relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2019 di AMCO – Asset Management Company. La società, dal 2017 interamente partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, opera quale intermediario finanziario ex art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sul mercato dei c.d. crediti deteriorati (NPE – non performing exposures). In particolare, AMCO (già S.G.A. – Società di gestione di attività) è stata acquisita in mano pubblica e individuata come cessionaria ex lege dei portafogli di sofferenze di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, nel quadro della complessa procedura di ...

