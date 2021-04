Chi è il vero sequestratore dei migranti di Open Arms: perché rifiutò Malta e Spagna (Di martedì 20 aprile 2021) Il caso di Open Arms si arricchisce di nuovi particolari. “Se al Tribunale di Palermo i fatti venissero prima della politica, i giudici dovrebbero prosciogliere Matteo Salvini e rinviare a giudizio per sequestro di persona Marc Reig Creus, comandante della nave Open Arms“. E’ l’incipit della ricostruzione che il giornalista e scrittore Gian Micalessin fa sul Giornale. A trattenere i migranti sulla nave, o per dirla con i giudici, “sequestarli” non fu il leader della Lega e all’epoca dei fatti ministro dell’Interno. “Il vero rapitore di migranti in quel caso non fu Salvini ma lui. Fu lui, d’intesa con la Ong spagnola di Oscar Camps, a trasformare 147 migranti in uno strumento politico per colpire le politiche anti-sbarchi del capo della Lega”. Lo fece ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) Il caso disi arricchisce di nuovi particolari. “Se al Tribunale di Palermo i fatti venissero prima della politica, i giudici dovrebbero prosciogliere Matteo Salvini e rinviare a giudizio per sequestro di persona Marc Reig Creus, comandante della nave“. E’ l’incipit della ricostruzione che il giornalista e scrittore Gian Micalessin fa sul Giornale. A trattenere isulla nave, o per dirla con i giudici, “sequestarli” non fu il leader della Lega e all’epoca dei fatti ministro dell’Interno. “Ilrapitore diin quel caso non fu Salvini ma lui. Fu lui, d’intesa con la Ong spagnola di Oscar Camps, a trasformare 147in uno strumento politico per colpire le politiche anti-sbarchi del capo della Lega”. Lo fece ...

