Borse europee negative assieme a Milano (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. I listini azionari aspettano la partenza di Wall Street che secondo l'andamento dei future statunitensi dovrebbe aprire al ribasso. Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,206. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.774,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 63,39 dollari per barile. Avanza di poco lo spread, che si porta a +104 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,78%. Tra gli indici di Eurolandia vendite su Francoforte, che registra un ribasso dello 0,96%, seduta negativa per Londra, che mostra ...

