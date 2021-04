ATP Barcellona 2021 | Jannik Sinner troppo forte per Egor Gerasimov | è terzo turno con Bautista Agut

(Di martedì 20 aprile 2021)apre con una vittoria il suo cammino all‘ATP di. Il ragazzo di Sesto Pusteria festeggia al meglio la sua prima partita da top 20 al mondo avendo facilmente ragione del bielorussoper 6-3 6-2 in 69 minuti. In una partita in cui i due contendenti si basano sugli scambi da fondo e la ricerca del punto, l’azzurro fa semplicemente tutto meglio, mettendo rapidamente in chiaro chi comanda sul centrale intitolato a Rafa Nadal. Allo attende il rematch di Miami con Roberto, con lo spagnolo mai vincitore nei confronti diretti. Dopo qualche game interlocutorio in cui il servizio comanda,decide di allungare appena ne ha l’occasione. Nel quinto gioco inizia a ...

