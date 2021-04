Android 12, in arrivo il cestino che consentirà di archiviare, ripristinare o eliminare definitivamente i file (Di martedì 20 aprile 2021) Sembra che in Android 12 Google potrebbe aggiungere un cestino in cui i file che non ci servono o che desideriamo possono essere archiviati prima di essere eliminati definitivamente. Il codice è stato scoperto nell’ultima anteprima per sviluppatori di Android 12 da alcuni utenti di XDA, celebre forum di sviluppatori indipendenti, e conferma l’intenzione di Google di prepararsi ad aggiungere una funzione cestino su Android 12 in modo che gli utenti siano in grado di ripristinare i file rimossi da un telefono Android. Uno screenshot di una cartella cestino nascosta nell’app files by Google mostra che gli utenti saranno anche in grado di vedere quanta spazzatura c’è nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Sembra che in12 Google potrebbe aggiungere unin cui iche non ci servono o che desideriamo possono essere archiviati prima di essere eliminati. Il codice è stato scoperto nell’ultima anteprima per sviluppatori di12 da alcuni utenti di XDA, celebre forum di sviluppatori indipendenti, e conferma l’intenzione di Google di prepararsi ad aggiungere una funzionesu12 in modo che gli utenti siano in grado dirimossi da un telefono. Uno screenshot di una cartellanascosta nell’apps by Google mostra che gli utenti saranno anche in grado di vedere quanta spazzatura c’è nel ...

Android 12, in arrivo il cestino che consentirà di archiviare, ripristinare o eliminare definitivamente i… Il Fatto Quotidiano

