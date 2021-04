Venerdì comitato esecutivo Uefa, possibile esclusione di 5 squadre da Champions e EL (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo quanto riporta Sky Sport, per Venerdì 23 aprile è previsto un comitato esecutivo straordinario dell’Uefa. Non si esclude che in quella data arrivi l’esclusione immediata di 5 squadre dalle competizioni Uefa. Le cinque squadre sarebbero Manchester City, Chelsea e Real Madrid per quanto riguarda la Champions e Manchester United e Arsenal dall’Europa League. Il motivo è, ovviamente, l’adesione di questi club alla Superlega la cui creazione è stata annunciata ieri. ULTIM’ORA SUPERLEGA Venerdì comitato esecutivo Uefa STRAORDINARIO Non si esclude esclusione immediata 5 squadre da competizioni Uefa #SkySport ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo quanto riporta Sky Sport, per23 aprile è previsto unstraordinario dell’. Non si esclude che in quella data arrivi l’immediata di 5dalle competizioni. Le cinquesarebbero Manchester City, Chelsea e Real Madrid per quanto riguarda lae Manchester United e Arsenal dall’Europa League. Il motivo è, ovviamente, l’adesione di questi club alla Superlega la cui creazione è stata annunciata ieri. ULTIM’ORA SUPERLEGASTRAORDINARIO Non si escludeimmediata 5da competizioni#SkySport ...

