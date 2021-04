Usa, sparatoria in un parcheggio di Chicago: uccisa una bimba di sette anni (Di lunedì 19 aprile 2021) Una bambina di sette anni è stata uccisa e il padre è stato gravemente ferito in una sparatoria avvenuta nel parcheggio di un fast food a Chicago. Un dipendente del ristorante ha raccontato che due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Una bambina diè statae il padre è stato gravemente ferito in unaavvenuta neldi un fast food a. Un dipendente del ristorante ha raccontato che due ...

