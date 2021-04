(Di lunedì 19 aprile 2021) - Utili per 1,3 miliardi di USD, o 0,98 USD per azione diluita CHARLOTTE, N.C., 19 aprile/PRNewswire/Financial Corporation (NYSE: TFC) ha oggi resogli utili per ildel. L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari è stato di 1,3 miliardi di USD, in crescita del 35,3% rispetto aldello scorso anno. Gli utili per azione ordinaria diluita sono stati di 0,98 USD, un aumento del 34,20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Idelhanno prodotto un rendimento medio delle attività annualizzato (ROA) dell'1,17%, una redditività del capitale netto (ROCE) dell'8,69% e un rendimento annuale sul capitale ...

Advertising

lifestyleblogit : Truist rende noti i risultati del primo trimestre 2021 - - Stock_Market_Pr : Truist rende noti i risultati del primo trimestre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Truist rende

Adnkronos

Bank, membro della FDIC. Ulteriori informazioni sono disponibili su.com. I coefficienti di capitale e il rendimento degli attivi ponderati per il rischio hanno carattere preliminare. Il ...Bank, membro della FDIC. Ulteriori informazioni sono disponibili su.com. I coefficienti di capitale e il rendimento degli attivi ponderati per il rischio hanno carattere preliminare. Il ...Utili per 1,3 miliardi di USD, o 0,98 USD per azione diluita CHARLOTTE, N.C., 19 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha ...Un ragazzo inglese beve energy drink in quantità per due anni e finisce in ospedale con insufficienza cardiaco. Scongiurato il trapianto ...