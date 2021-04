The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn spiega i problemi causati dal look di Peacemaker (Di martedì 20 aprile 2021) Il regista James Gunn ha parlato della post-produzione di The Suicide Squad: Missione Suicida spiegando i problemi causati dal look di Peacemaker. The Suicide Squad: Missione Suicida deve fare i conti con la necessità di usare degli effetti speciali in post-produzione per modificare le immagini con protagonista Peacemaker, il personaggio affidato a John Cena. A rivelarlo è stato il regista del film e della serie spinoff realizzata per HBO Max che ha parlato del look del personaggio e del suo elmetto rispondendo a una domanda di un fan. James Gunn, che sta completando il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) Il registaha parlato della post-produzione di Thendo idaldi. Thedeve fare i conti con la necessità di usare degli effetti speciali in post-produzione per modificare le immagini con protagonista, il personaggio affidato a John Cena. A rivelarlo è stato il regista del film e della serie spinoff realizzata per HBO Max che ha parlato deldel personaggio e del suo elmetto rispondendo a una domanda di un fan., che sta completando il ...

Advertising

GianlucaOdinson : The Suicide Squad: quanti eroi moriranno? La risposta di James Gunn è a dir poco inquietante! - GianlucaOdinson : The Suicide Squad: aspettarsi la morte di 7 personaggi è 'ottimista' secondo James Gunn - sfiorata82 : RT @badtasteit: #TheSuicideSquad: aspettarsi la morte di 7 personaggi è 'ottimista' secondo James Gunn - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: The Suicide Squad: quanti eroi moriranno? La risposta di James Gunn è a dir poco inquietante! - - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad: quanti eroi moriranno? La risposta di James Gunn è a dir poco inquietante!… -