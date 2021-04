Superlega, Klopp: «La gente non è felice, la capisco» (Di lunedì 19 aprile 2021) L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, è il primo tesserato di uno dei sei club inglesi coinvolti nella formazione della Superlega a opporsi al progetto. In un’intervista del 2019, il tecnico tedesco si era detto contrario alla creazione di una competizione che prevedesse la partecipazione garantita a certi club, Liverpool compreso. Un giudizio che ha confermato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) L’allenatore del Liverpool, Jurgen, è il primo tesserato di uno dei sei club inglesi coinvolti nella formazione dellaa opporsi al progetto. In un’intervista del 2019, il tecnico tedesco si era detto contrario alla creazione di una competizione che prevedesse la partecipazione garantita a certi club, Liverpool compreso. Un giudizio che ha confermato L'articolo

