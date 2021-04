Superlega | il comunicato della Fifa | “Tendere verso i principi di solidarietà”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Lanasce, larisponde con undai toni leggeri, rispetto a quelloUefa. Da Zurigo però arriva puntuale la bocciatura nei confronti del torneo avanzato da 12 club europei. Laha ribadito di essere favorevole alla “nel calcio” e a “un modello di ridistribuzione equa che possa aiutare a sviluppare il calcio come sport, in particolare a livello globale, che è la missione principale. A nostro avviso, e in conformità con i nostri statuti, qualsiasi competizione calcistica, nazionale, regionale o globale, dovrebbe sempre riflettere ifondamentali di, inclusività, integrità ed equa ridistribuzione finanziaria. Inoltre, gli organi di governo del ...

Advertising

romeoagresti : La #Juventus con un comunicato ufficiale annuncia la sottoscrizione alla Superlega ???? - ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - DiMarzio : I 12 club fondatori annunciano la creazione della #Superlega: il comunicato ufficiale - torinotoday : #SuperLeague #SuperLega #Juventus Dopo il comunicato della UEFA, è arrivata la risposta della Juventus che di fat… - TuttoMercatoWeb : È nata la Superlega! Comunicato Barcellona: 'Cambiamento necessario nel mondo del calcio' -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega comunicato

... LA REAZIONE DELL'UEFA A questo punto bisognerà capire se laandrà a sostituire le manifestazioni per club dell'Uefa o meno, e a riguardo ildella Juventus è stato abbastanza ...FURIA UEFA " Non si fa attendere la reazione furiosa della Uefa che in uncongiunto con ... Chi entra insarà escluso da tutto". L'ipotesi è di espellere dai tornei nazionali e ...Nelle ultime ore non si parla di altro, tanto che anche il campionato sembra essere passato in secondo piano. È esploso nel pomeriggio il caso “Superlega“ e nelle prossime ore si aspettano quelli che ...Arriva, finalmente, il comunicato congiunto dei club fondatori della Superlega che mettono nero su bianco la creazione di questo nuovo torneo ...