Serie A, oggi inizia la 32a giornata. Il programma completo (Di martedì 20 aprile 2021) oggi inizia la 32a giornata di Serie A, turno infrasettimanale che si apre con Hellas Verona-Fiorentina. Ecco il programma completo: MARTEDI’ 20 APRILE Hellas Verona-Fiorentina alle 20.45 MERCOLEDI’ 21 APRILE Milan-Sassuolo alle 18.30 Bologna-Torino alle 20.45 Crotone-Sampdoria alle 20.45 Genoa-Benevento alle 20.45 Juventus-Parma alle 20.45 Spezia-Inter alle 20.45 Udinese-Cagliari alle 20.45 GIOVEDI’ 22 APRILE Roma-Atalanta alle 18.30 Lazio-Napoli alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021)la 32adiA, turno infrasettimanale che si apre con Hellas Verona-Fiorentina. Ecco il: MARTEDI’ 20 APRILE Hellas Verona-Fiorentina alle 20.45 MERCOLEDI’ 21 APRILE Milan-Sassuolo alle 18.30 Bologna-Torino alle 20.45 Crotone-Sampdoria alle 20.45 Genoa-Benevento alle 20.45 Juventus-Parma alle 20.45 Spezia-Inter alle 20.45 Udinese-Cagliari alle 20.45 GIOVEDI’ 22 APRILE Roma-Atalanta alle 18.30 Lazio-Napoli alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OptaPaolo : 10 - Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta i… - Davide : Posto che l’idea della #SuperLeague a me sembra un filmaccio coi robottoni, oggi da tante prese di posizione indign… - DarioNardella : Oggi in piazza della Signoria, accanto a tanti #ambulanti e #fieristi. Serve chiarezza sulle date di apertura e sui… - i_mimimmi : @BullaInterista Io sono più realista e disilluso. Il calcio non è piu come lo abbiamo sempre sognato. Non lo è mai… - Pegasos44 : RT @nonexpedit: Scordatevi la serie Mad Men, la pubblicità oggi è ideata, scritta e prodotta da bimbiminkia laureati in comunismo. -