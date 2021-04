Roma | vice preside istituto Einaudi | “Con Premio Digitale generiamo futuro”

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Lo spirito del premio è mettere al centro i ragazzi, renderli protagonisti attraverso la creatività e l’uso del digitale, da intendere non solo come uno strumento ma come un modo di fare cultura e attraverso cui esplorare il proprio futuro”. Ne è certa la professoressa Marina di Foggia, referente del progetto ‘Premio Scuola digitale’ per l’Istituto ‘Einaudi’ di Roma, scuola referente ministero dell’Istruzione per il Premio Scuola Digitale, nella fase provinciale e regionale del Lazio.