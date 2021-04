Quando Dante si fa rock (Di lunedì 19 aprile 2021) A Roma la Fondazione Alda Fendi-Esperimenti inaugura la prima mostra dedicata ai 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta. Un'opera ipnotica e abbagliante realizzata grazie alle intuizioni visionarie del regista Raffaele Curi. La prima mostra dedicata a celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, che mai come ora ci appare necessario quanto l'aria che respiriamo, sarà inaugurata il 15 aprile nel palazzo al Velabro della Fondazione Alda Fendi-Esperimenti (ingresso gratuito con prenotazione, fino al 15 luglio: info@rhinocerosgallery.com). A immaginarlo rockettaro, abbagliante e radioattivo è il visionario regista Raffaele Curi nell'installazione multimediale dal titolo: Dante. In a private dream of Raffaele Curi. Per la prima volta il direttore artistico della Fondazione sarà affiancato dall'Accademia della Crusca, che ogni giorno proietterà una ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 aprile 2021) A Roma la Fondazione Alda Fendi-Esperimenti inaugura la prima mostra dedicata ai 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta. Un'opera ipnotica e abbagliante realizzata grazie alle intuizioni visionarie del regista Raffaele Curi. La prima mostra dedicata a celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, che mai come ora ci appare necessario quanto l'aria che respiriamo, sarà inaugurata il 15 aprile nel palazzo al Velabro della Fondazione Alda Fendi-Esperimenti (ingresso gratuito con prenotazione, fino al 15 luglio: info@rhinocerosgallery.com). A immaginarloettaro, abbagliante e radioattivo è il visionario regista Raffaele Curi nell'installazione multimediale dal titolo:. In a private dream of Raffaele Curi. Per la prima volta il direttore artistico della Fondazione sarà affiancato dall'Accademia della Crusca, che ogni giorno proietterà una ...

