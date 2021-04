Per chi si interroga sulla crisi della Chiesa c’è solo una risposta (Di lunedì 19 aprile 2021) La Chiesa vive una grande crisi e ci si interroga sulla risposta. Spesso ne emerge una sbagliata, contro l’unica richiesta. Molti si interrogano sulle sorti del cristianesimo. Le posizioni di pensatori, intellettuali e storici sono molte, ben diverse tra loro. C’è chi vede un cristianesimo agonizzante, in grande difficoltà, chi un destino in cui i L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 19 aprile 2021) Lavive una grandee ci si. Spesso ne emerge una sbagliata, contro l’unica richiesta. Molti sino sulle sorti del cristianesimo. Le posizioni di pensatori, intellettuali e storici sono molte, ben diverse tra loro. C’è chi vede un cristianesimo agonizzante, in grande difficoltà, chi un destino in cui i L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

borghi_claudio : E' chiaro che Burioni lavora per chi è contro i vaccini. Come trasformare un'idea discutibile come il green pass in… - CottarelliCPI : Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè… - RealPiccinini : Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi “Superlega”, sint… - tiziodesio : RT @Giandom84354994: Nei campi di concentramento vi erano in media 20 soldati armati ogni 1000 prigionieri. Sapevano di poter vincere ma x… - crucant : #TraImaledetti a #SalaLettura Chi non procede per una sol via, di nessuna va a capo; chi l'arco non tende del prop… -