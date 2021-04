Nel Lazio 50.458 attualmente positivi, 370 in terapia intensiva (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – Sono 50.458 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 47.335 sono in isolamento domiciliare, 2.753 sono ricoverati non in terapia intensiva, 370 sono ricoverati in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri), 7.328 sono deceduti e 253.642 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – Sono 50.458 i casial Covid-19 nel. Di questi, 47.335 sono in isolamento domiciliare, 2.753 sono ricoverati non in, 370 sono ricoverati in(-5 rispetto a ieri), 7.328 sono deceduti e 253.642 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

