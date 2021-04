Nasce la Superlega di calcio | fan club di Saronno divisi

(Di lunedì 19 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per ileuropeo la nascita dellaha il sapore di uno scisma. Dodici tra i più ricchihanno firmato ieri notte l’accordo per l’istituzione di un nuovo campionato continentale sul modello dell’americana Nba (National Basketball Association) e riservato alle migliori squadre iridate d’Europa. Tra ifondatori, le “tre grandi” italiane Juventus tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Le ragioni dietro l'accelerazione Quello di una '' tra i club più potenti del calcio europeo, che vada a sostituire, inglobandola, l'attuale Champions League è un'idea da anni sul tavolo dei ...Il patron della Juve ha beffato il Napoli Il calcio dei debiti Lasoprattutto come macchina da soldi, un concetto ribadito da Piccinini: ' Quando la sesta incontra la nona poi che ...Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto per parlare della SuperLega nel corso di 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.La nascita della Superlega pone da subito interrogativi e parallelismi interessanti con un modello utopisticamente preso in considerazione come ...