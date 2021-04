Memoriale della Resistenza: di nuovo online dopo attacco hacker (Di lunedì 19 aprile 2021) Questa mattina è tornato online il Memoriale virtuale della Resistenza italiana. Il sito è ora raggiungibile su noipartigiani.it. Cosa era successo al Memoriale della Resistenza? 5 poesie che parlano di 25 aprile Il Memoriale era finito sotto attacco hacker ieri sera, proprio nel giorno del suo debutto sul web. Il portale era stato oggetto di Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Questa mattina è tornatoilvirtualeitaliana. Il sito è ora raggiungibile su noipartigiani.it. Cosa era successo al? 5 poesie che parlano di 25 aprile Ilera finito sottoieri sera, proprio nel giorno del suo debutto sul web. Il portale era stato oggetto di

Advertising

chetempochefa : 'Questo è un mosaico. Chiunque di voi, sul sito - TgLa7 : #Anpi: Un attacco informatico, di dimensioni 'massime', è in corso nei confronti del portale del Memoriale della R… - MediasetTgcom24 : Anpi: attacco hacker al memoriale virtuale della Resistenza #Anpi - riccardo_71 : RT @Anpinazionale: Il Memoriale della Resistenza Italiana è online! (Attacco informatico - per ora - superato) Buona navigazione partigiana… - planetpaul65 : RT @Anpinazionale: Il Memoriale della Resistenza Italiana è online! (Attacco informatico - per ora - superato) Buona navigazione partigiana… -

Ultime Notizie dalla rete : Memoriale della Noipartigiani.it colpito da un attacco hacker. Lerner: 'Organizzato con impiego di risorse significative' Noipartigiani.it , il memoriale virtuale della Resistenza italiana lanciato domenica 18 aprile dall' Anpi , è stato colpito da un attacco hacker intorno alle 21 di ieri sera, che lo ha oscurato nel momento in cui veniva ...

Torna online Memoriale della Resistenza dopo attacco hacker ROMA, 19 APR E' tornato online questa mattina il Memoriale virtuale della Resistenza italiana, finito sotto attacco hacker ieri sera nel giorno del suo debutto sul web. Il sito è ora raggiungibile su noipartigiani.it, dove si possono consultare ...

Torna online Memoriale della Resistenza dopo attacco hacker - Ultima Ora Agenzia ANSA Memoriale della Resistenza: di nuovo online dopo attacco hacker Questa mattina è tornato online il Memoriale virtuale della Resistenza italiana. Il sito è ora raggiungibile su noipartigiani.it.

Sia il memoriale tra Trieste e Gorizia la nostra Norimberga storica "Gli occupanti tedeschi e italiani hanno raso al suolo questo paese il 30 aprile 1944. Il villaggio era composto da 87 case d'abitazione e 85 edifici di altro tipo". Questo è quanto (...) ...

Noipartigiani.it , ilvirtualeResistenza italiana lanciato domenica 18 aprile dall' Anpi , è stato colpito da un attacco hacker intorno alle 21 di ieri sera, che lo ha oscurato nel momento in cui veniva ...ROMA, 19 APR E' tornato online questa mattina ilvirtualeResistenza italiana, finito sotto attacco hacker ieri sera nel giorno del suo debutto sul web. Il sito è ora raggiungibile su noipartigiani.it, dove si possono consultare ...Questa mattina è tornato online il Memoriale virtuale della Resistenza italiana. Il sito è ora raggiungibile su noipartigiani.it."Gli occupanti tedeschi e italiani hanno raso al suolo questo paese il 30 aprile 1944. Il villaggio era composto da 87 case d'abitazione e 85 edifici di altro tipo". Questo è quanto (...) ...