"Le riaperture comporteranno un prezzo: era meglio un lockdown stretto", avverte Pregliasco (Di lunedì 19 aprile 2021) Ormai, a ragione, sono il tema portante di questi giorni: le riaperture. E se fiutata la 'malleabilità' del governo, i vari settori produttivi mai come in queste ultime settimane 'martellano sull'urgenza di tornare a lavorare', ovviamente sul fronte sanitario – dove prevale la cautela – le perplessità non mancano. E' il caso ad esempio del virologo dell'università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco il quale, intervenendo stamane su Raitre, ha commentato che "La decisione di procedere alle riaperture, allentando progressivamente le restrizioni anti-Covid, sicuramente potrà avere un prezzo da pagare e questo è oggettivo". Pregliasco: "Dal punto di vista scientifico, ora sarebbe perfetto un lockdown strettissimo" Dunque, ha spiegato, se il capo del governo lo ha definito un ...

