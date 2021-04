La Nasa ha scelto SpaceX di Elon Musk per portare la prima donna sulla Luna (Di lunedì 19 aprile 2021) Elon Musk strappa un altro successo: SpaceX è stata scelta dalla Nasa per portare la prima donna sulla Luna ed effettuare il primo volo commerciale della storia sulla superficie del nostro satellite. A cinquant’anni di distanza dall’ultima passeggiata Lunare, l’ente statunitense ha deciso di tornare a concentrarsi sulla Luna per iniziare a tastare il terreno in vista della costruzione di una vera e propria base Lunare che servirà come rampa di lancio per portare l’uomo su Marte. Un progetto ambizioso, annunciato per la prima volta nel 2017 sotto l’amministrazione Trump e poi confermato dal nuovo presidente degli Stati ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 aprile 2021)strappa un altro successo:è stata scelta dallaperlaed effettuare il primo volo commerciale della storiasuperficie del nostro satellite. A cinquant’anni di distanza dall’ultima passeggiatare, l’ente statunitense ha deciso di tornare a concentrarsiper iniziare a tastare il terreno in vista della costruzione di una vera e propria basere che servirà come rampa di lancio perl’uomo su Marte. Un progetto ambizioso, annunciato per lavolta nel 2017 sotto l’amministrazione Trump e poi confermato dal nuovo presidente degli Stati ...

