Israele arma la Grecia, festeggia Leonardo

festeggiavano ieri i vertici di Leonardo, azienda del settore militare di cui è maggior azionista il ministero dell'economia e delle finanze italiano. Il titolo in borsa di Leonardo è salito del 3,52% grazie all'accordo del valore di 1,35 miliardi di euro siglato venerdì da Grecia e Israele che coinvolge anche l'azienda italiana. Nel centro di addestramento per l'aviazione ellenica che verrà costruito e gestito per 22 anni dal ministero della difesa di Tel Aviv e dall'appaltatore israeliano Elbit Systems, ci … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

