Il crollo dei ricavi delle società di calcio nell' anno del Covid

Leggi su agi

(Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - La pandemia di-19 costerà oltre 2 miliardi di euro dientro la fine della stagione 2020/21 ai top 20 club per fatturato delmondiale. È la stima contenutaa 24esima edizione della Football Money League, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte. Il report analizza l'andamento deidei principali club delmondiale in un contesto economico e sociale fortemente condizionato dalla crisi innescata dal coronavirus. I numeri dei top 20 I club della top 20 hgenerato un totale di 8,2 miliardi di, in calo del 12% rispetto alla stagione 2018/19. Una contrazione di 1,1 miliardi dovuta principalmente a: una riduzione di 937 milioni di euro (-23%) dei proventi dei diritti televisivi, a causa del ...