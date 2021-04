Grey’s Anatomy 17 da domani su Fox. Tutto sulla Pandemic Edition (Di lunedì 19 aprile 2021) Mancano poche ore all’arrivo in Italia di Grey’s Anatomy 17. Finalmente anche per i fan nostrani la lunga attesa è finita. La seconda parte della diciassettesima stagione tornerà in onda da martedì 20 aprile 2021 alle 21.50 su Fox (canale 112 di Sky). Quella di aprile 2021 è una data molto per gli appassionati del medical drama più seguito al mondo. Un ritorno al cardiopalma dopo l’incredibile cliffhanger di metà stagione che è andato in onda lo scorso 9 febbraio. Abbiamo lasciato la dottoressa Meredith incosciente mentre affronta la battaglia contro il virus. Nel suo viaggio immaginario la Grey ritrova il suo unico grande amore il dottor Derek Shepherd, che cosa succederà? A tal proposito sul web già circolano spoiler e supposizioni sul possibile ritorno di alcuni ex volti noti della serie. Quello che è certo è che i fan della medical drama ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Mancano poche ore all’arrivo in Italia di17. Finalmente anche per i fan nostrani la lunga attesa è finita. La seconda parte della diciassettesima stagione tornerà in onda da martedì 20 aprile 2021 alle 21.50 su Fox (canale 112 di Sky). Quella di aprile 2021 è una data molto per gli appassionati del medical drama più seguito al mondo. Un ritorno al cardiopalma dopo l’incredibile cliffhanger di metà stagione che è andato in onda lo scorso 9 febbraio. Abbiamo lasciato la dottoressa Meredith incosciente mentre affronta la battaglia contro il virus. Nel suo viaggio immaginario la Grey ritrova il suo unico grande amore il dottor Derek Shepherd, che cosa succederà? A tal proposito sul web già circolano spoiler e supposizioni sul possibile ritorno di alcuni ex volti noti della serie. Quello che è certo è che i fan della medical drama ...

Advertising

STILL0VEY0U : spoiler 3x23 grey’s anatomy - - - - - ma come è morta la moglie del padre di meredith raga ?????? - lashepherd_ : RT @loveshepherds_: pensando a chi ha seguito grey’s anatomy in pari nella s10 - secretlovesongf : Jackson di grey's anatomy per me ha avuto senso solo per la storia con april (e l'ha anche rovinata quindi fanculo)… - Sveva246 : RT @vogue_italia: Dottori hot: li abbiamo scelti tra pediatri, chirurghi plastici e veterani, in attesa della 17esima e ultima stagione di… - fOolfOrYuOx : comunque le prima stagioni di grey’s anatomy sono spaziali -