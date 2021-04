Esplosione a Napoli | distrutto negozio di caldaie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Napoli

Una forteè stata avvertita questa sera, attorno alle 21,30, in viale Colli Aminei. Ad andare distrutto il negozio di caldaie Vaillant. L'ipotesi più accreditata è quella dell'di un'ordigno il cui scoppio avrebbe provocato una grossa voragine all'esterno dell'esercizio commerciale, chiuso al momento della deflagrazione. In ogni caso sul posto sono giunti gli ......è destinatario anche dell'ordinanza emessa oggi nell'ambito di indagini della Dda disu due ... in occasione del quale quest'ultimo è stato ferito a seguito dell'di 14 colpi di pistola.Un boato, questa sera, ha rotto il silenzio di una serata tranquilla a Napoli, nel quartiere dei Colli Aminei. Talmente forte da essere sentito anche a Capodimonte. Una esplosione in un negozio, in pr ...Sul piede di guerra ci sarebbero Roma, Sampdoria e Torino (Cairo ha dichiarato: "Agnelli e Marotta traditori, devono dimettersi"), mentre Lazio e Napoli si sarebbero astenute e non avrebbero espresso ...