Domenica Live, Barbara D'Urso durissima con Akash Kumar "Tu ti arrabbi, io …", cala il gelo in studio (Di lunedì 19 aprile 2021) È andata in onda nella serata di ieri, Domenica 18 aprile 2021, una nuova puntata di Domenica Live. Tra i vari ospiti anche il tanto discusso ex naufrago dell'Isola dei Famosi ovvero Akash Kumar la cui intervista è subito iniziata con toni molto accesi. Oltre ad aver risposto alle parole di Giacomo Urtis e Alex Belli, l'ex naufrago ha anche rivolto un particolare 'battuta' alla padrona di casa, Barbara D'Urso, che però non ha perso tempo a replicare. Ma esattamente, cosa è successo? Akash Kumar risponde alle parole di Giacomo Urtis Sono trascorse alcune settimane dall'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi e uno dei naufraghi più discussi è sicuramente Akash Kumar. L'ex naufrago ha ...

