(Di lunedì 19 aprile 2021) Mauriziol’immediatadel presidente dell’Pasquale, dopo l’ennesima figuraccia con i consulenti del lavoro. “Dopo aver dato chiari segnali di discontinuità all’inizio del suo mandato, ora Draghi si occupi anche dell’e delladi. Unaemerse inche ha coinvolto economicamente migliaia e migliaia di lavoratori”. “Dopo aver assistito a mesi di bugie – dice il senatore di Forza Italia – con annunci mai rispettati e cig non pagate, ieri l’ennesima esternazione non corrispondente alla realtà con l’annuncio della totale copertura della Cassa integrazione per i lavoratori. ...

SecolodItalia1 : Disastro Inps, Gasparri chiede la rimozione di Tridico: «Una delle peggiori figure di questa crisi»… - TrendOnline : ?? Disastro INPS ritardo nei pagamenti delle indennità 2.400€! #inps #bonus #draghi #ristori #ristoranti… - Michele77923129 : @erretti42 Guarda io e altre persone e ti parlo dell'INPS di Genova stiamo aspettando dal primo marzo che ci vengan… -

... doveva definire le modalità in cui presentare le domande per richiedere i sussidi: Soltanto tre giorni dopo l'entrata in vigore del decreto - legge, il 23 marzo 2021,ha stabilito le modalità ...... tramite l'alle aziende. La cosa finì, come doveva finire, giacché una statuizione giudiziaria,... Della responsabilità è generale: dei governi che hanno ritenuto Alitalia uno strumento di ...In teoria dal 17 marzo dello scorso anno era entrato in vigore il blocco dei licenziamenti. Nella realtà, nonostante lo stop sia ancora in corso, si è continuato ampiamente a licenziare. C'è anche un ...La situazione di emergenza legata alla pandemia continua. Tante le categorie che protestano dagli agricoli, ai ristoratori fino ai collaboratori sportivi.