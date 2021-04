De Vito: no a Superlega, auspico atto in Assemblea Capitolina (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “No alla Superlega. Personalmente, da cittadino e da tifoso, esprimo tutta la mia contrarieta’ per questo progetto di Superlega tra i top club europei. Un progetto ‘cinico’ e contrario allo spirito solidale che dovrebbe contraddistinguere, ancor piu’ in questa fase, le scelte dei club italiani ed europei, anche dei cosiddetti top.” “Nell’accogliere pienamente lo spirito dell’appello lanciato quest’oggi dalla Figc, posso solo auspicare che ben presto anche Roma Capitale, magari con un atto di Assemblea, possa prendere una forte posizione di netta contrarieta’ rispetto a questa iniziativa”. Lo scrive su Facebook il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “No alla. Personalmente, da cittadino e da tifoso, esprimo tutta la mia contrarieta’ per questo progetto ditra i top club europei. Un progetto ‘cinico’ e contrario allo spirito solidale che dovrebbe contraddistinguere, ancor piu’ in questa fase, le scelte dei club italiani ed europei, anche dei cosiddetti top.” “Nell’accogliere pienamente lo spirito dell’appello lanciato quest’oggi dalla Figc, posso solo auspicare che ben presto anche Roma Capitale, magari con undi, possa prendere una forte posizione di netta contrarieta’ rispetto a questa iniziativa”. Lo scrive su Facebook il presidente dell’, Marcello De

