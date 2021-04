Days Gone, AAA flop e sequel impossibili colpa dei giocatori? Un analista non è d'accordo (Di lunedì 19 aprile 2021) Non sembra che avremo un sequel di Days Gone, e parte della leadership creativa del gioco in Sony Bend non fa più parte dello studio. Ciò include il director e writer John Garvin, che ha dato "la colpa" ai giocatori per il mancato sequel, dicendo che questo è accaduto perché non sono disposti a pagare il prezzo pieno al momento del lancio. Parlando con il collega ex sviluppatore Sony David Jaffe, Garvin ha detto (tramite VGC) che "se ami un gioco, compralo a prezzo pieno" e non attraverso offerte successive o servizi. Mettere così tanta enfasi sul prezzo pieno al momento del lancio sembra andare contro le tendenze che abbiamo visto da Xbox Game Pass. Outriders, ad esempio, è stato lanciato sul servizio ma in realtà questo non sembra aver avuto un impatto negativo sulle vendite. Per un ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) Non sembra che avremo undi, e parte della leadership creativa del gioco in Sony Bend non fa più parte dello studio. Ciò include il director e writer John Garvin, che ha dato "la" aiper il mancato, dicendo che questo è accaduto perché non sono disposti a pagare il prezzo pieno al momento del lancio. Parlando con il collega ex sviluppatore Sony David Jaffe, Garvin ha detto (tramite VGC) che "se ami un gioco, compralo a prezzo pieno" e non attraverso offerte successive o servizi. Mettere così tanta enfasi sul prezzo pieno al momento del lancio sembra andare contro le tendenze che abbiamo visto da Xbox Game Pass. Outriders, ad esempio, è stato lanciato sul servizio ma in realtà questo non sembra aver avuto un impatto negativo sulle vendite. Per un ...

