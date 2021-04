Colleferro | ragazzo aggredito | domani interrogatorio convalida per due fermati**

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – E’ in programma permattina l’didel fermo per Lorenzo Farina e Cristian Marozza, il 19enne e il 18enne accusati del pestaggio di un 17enne, avvenuto sabato pomeriggio a Colleferro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Proseguono le indagini sul pestaggio delavvenuto sabato a, la stessa cittadina in provincia di Roma dove fu picchiato a morte Willy Monteiro Duarte. Gli investigatori del ...Mio fratello è unche studia, non fa arti marziali. La mia famiglia ci ha dato dei valori, ...convalida del fermo dei due giovani autori del pestaggio di un 17enne avvenuto sabato aBruognolo: "Creare le premesse per un dialogo sincero con il mondo giovanile". "Ho appreso, con sollievo, che il ragazzo vittima del pestaggio a Colleferro è fuori pericolo. Rivolgo un abbraccio a lui ..."Tu non puoi venire qui" sarebbe una delle frasi rivolte al 17enne di Segni, un paese vicino a Colleferro, prima di essere centrato con un pugno al volto. (ANSA) ...